В столице в рамках пасхальных празднований проходит VII Всеукраинский фестиваль писанок.

Как отмечают организаторы, на Софийской площади в Киеве коллекция насчитывает 374 авторские писанки-малеванки на самую разнообразную тематику, иногда довольно неожиданную.

В рамках фестиваля экспонаты представлены и на других локациях:

- на Владимирском проезде проходит Пасхальная ярмарка и Ярмарка садоводства;

- на Михайловской площади расположена зона детских развлечений, где также собраны 100 детских писанок-малеванок и 111 традиционных писанок-малеванок.

- в парке "Владимирская горка" размещена лаунж-зона, зона мастер-классов, ярмарка живописи, ярмарка хенд-мейда.

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Посмотреть на писанки авторства известных мастеров и просто любителей можно будет до 23 апреля.