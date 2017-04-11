В столице в рамках пасхальных празднований проходит VII Всеукраинский фестиваль писанок.
Как отмечают организаторы, на Софийской площади в Киеве коллекция насчитывает 374 авторские писанки-малеванки на самую разнообразную тематику, иногда довольно неожиданную.
В рамках фестиваля экспонаты представлены и на других локациях:
- на Владимирском проезде проходит Пасхальная ярмарка и Ярмарка садоводства;
- на Михайловской площади расположена зона детских развлечений, где также собраны 100 детских писанок-малеванок и 111 традиционных писанок-малеванок.
- в парке "Владимирская горка" размещена лаунж-зона, зона мастер-классов, ярмарка живописи, ярмарка хенд-мейда.
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Посмотреть на писанки авторства известных мастеров и просто любителей можно будет до 23 апреля.