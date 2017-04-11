С приходом весны все обновляется, и зрители NewsOne смогли увидеть в эфире первые изменения

Журналисты телеканала стали главными героями новых динамичных межпрограммных заставок. Эти ролики являются своеобразным навигатором, и помогут с первых секунд просмотра эфира сориентироваться в информационном потоке.

Новые межпрограммные заставки, новое качество изображения… Все для того, чтобы зритель смог оперативно получать информацию в комфортном формате.

Так новости на NewsOne выходят за десять минут до начала каждого часа, а значит зритель телеканала первым узнает о происходящем в Украине и мире!

Поменялось оформление дневных и вечерних праймовых программ «Большой эфир с Орловской» и «20/22». Они стали более выразительными и привлекающими взгляд.

За время работы "NewsOne" прочно закрепил за собой статус информационной элиты. NewsOne это прежде всего команда журналистов профессионалов, которые исповедуют главные принципы информационной журналистики - объективность, оперативность, динамика.

Изменения в оформлении призваны подчеркнуть новое качество. Графика стала более фактурной, яркой, динамичной и выполнена в едином стиле и в корпоративных цветах телеканала.

«Мне выпала честь занимать должность, которой на канале раньше не было. В обязанность арт-директора входит систематизация всей графики канала в единый узнаваемый поток. Мы начинаем над этим работать, и это только первые шаги» -пообещал Константин Хитрый.

Дальше - больше. Уже в мае NewsOne готовит для своих зрителей много сюрпризов. Не пропустите! Лето будет ярким!