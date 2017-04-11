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Главная » Страна » Киевводоканал собрался промыть сети в Дарницком и Голосеевском районах

Киевводоканал собрался промыть сети в Дарницком и Голосеевском районах

Киевводоканал собрался промыть сети в Дарницком и Голосеевском районах
Фото из открытых источников

Пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд не рекомендуется

11.04.17 198
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Киевводоканал объявил о плановой профилактической промывке сетей в ближайшие дни.

Так, в ночь с 11 на 12 апреля работы будут проводиться в поселке Чапаевка (Голосеевский район города) с 24:00 до 02:00, а с 13 на 14 апреля, с 23:00 до 7:00 утра в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Дарницком районе в зону работ попадут сети по улицам Бориспольская, Академика Горбунова, Оросительная, Ремонтная, Ташкентская, а также поселка Рембаза и ЖБК-135.

Профилактика будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям.

В течение времени выполнения работ Киевводоканал не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

"После завершения профилактических мероприятий перед использованием воду из крана нужно спустить: если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно", - говорится в сообщении.

Напомним, промывка – это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах не скапливалась, и не ухудшилось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

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