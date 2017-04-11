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Главная » Страна » Чорновил заявил, что все, кто работает в России, завербованы ФСБ

Чорновил заявил, что все, кто работает в России, завербованы ФСБ

Чорновил заявил, что все, кто работает в России, завербованы ФСБ
Тарас Чорновил / Фото: Дмитрий Алексеенко

Враг может использовать их для подрыва ситуации внутри Украины, считает экс-народный депутат

11.04.17 141
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Федеральная служба безопасности РФ занимается вербовкой украинцев, приезжающих на заработки.

Об этом заявил экс-народный депутат от Партии регионов Тарас Чорновил, пишет сайт gordonua

"Все, кто работает в России, за редким исключением, подписали соглашение о сотрудничестве с ФСБ. Это даже не обговаривается. Нет ни одного поехавшего на заработки в РФ украинца, которого бы там не завербовала ФСБ", - говорит Чорновил.

По его данным были случаи, когда фермеры из Сумской области ездили в РФ к своим родственникам, вернулись домой и сразу пошли в СБУ, где сообщили, что ФСБ заставило их подписать вербовку. "Поэтому я думаю, нам нужно вводить закон о коллаборантстве. Каждый украинец, работающий на другое государство, как минимум должен быть под подозрением и давать объяснения. И только так мы сможем пресечь политическое использование этой огромной массы людей. Ведь враг может использовать их для подрыва ситуации внутри Украины", – заявил он.

"Люди, въезжающие к нам из РФ, несут определенную угрозу. Поэтому нам нужно вводить дополнительные меры безопасности. Визовый режим поможет усилить контроль. Помимо этого, он приведет к снижению потока россиян в Украину. Грубо говоря, чтоб меньше тут шастали. Когда действует безвизовый режим, поток людей на порядок выше. А вот с визовыми обязательствами поток станет гораздо меньше. И мы в этом заинтересованы. Но опять же, в ответ Россия моментально создаст проблемы находящимся на ее территории украинцам", – подчеркнул Чорновил.

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