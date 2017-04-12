Группа компаний Royal House стала обладателем «Международной звезды за лидерство по качеству». Церемония награждения состоялась 9 апреля 2017 года в Париже в рамках Международной конвенции «International BID Quality Convention»

Royal House стала единственной украинской компанией среди тысяч мировых компаний, которая получила наивысшую оценку за качество в Золотой категории.

«Мы очень рады получить «Международную звезду за лидерство по качеству». Для группы компаний Royal House это большая честь – представлять украинскую строительную отрасль в Париже. Мы гордимся тем, что наши усилия по внедрению стандартов качества нашей продукции были высоко оценены международным сообществом. От имени компании я хочу поблагодарить Business Initiative Directions за признание наших достижений в области менеджмента системы качества (Quality Culture). Компания Royal House и в дальнейшем будет продвигать Quality Culture в сфере недвижимости и девелопмента в Украине. Отдельно хочу поблагодарить всех сотрудников нашей компании – это наш общий успех!», – делится своими впечатлениями Руслана Грабко, директор по продажам и маркетингу ГК «Royal House».

Лидерство в ведении бизнеса, качество и результативность, престижность бренда, технологии и инновации – это те критерии отбора, которым полностью соответствует Royal House и согласно которым отбирает победителей уважаемое международное жюри.

Стоит отметить, что Международная конвенция по качеству более 35 лет награждает лучшие мировые компании и определяет лидеров по качеству. Ежегодно на основании оценки ранее награжденных компаний, а также голосования на конвенциях в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Женеве, Франкфурте и Мадриде, компетентное жюри решает, кто достоин премии. В настоящий момент B.I.D. является лидирующей негосударственной организацией, вручающей приз за качество управления компанией. Принципы Модели Качества B.I.D. стоят в одном ряду с принципами менеджмента Эдварда Деминга в Японии, Мэлкома Бэлдриджа в США и Моделью делового совершенства в Европе EFQM.

Напомним, Royal House – единственный в Украине производитель запатентованных стеновых модулей ТМ Royal House с энергоэффективной системой утепления, которая превышает украинские нормы энергосбережения на 20% и соответствует европейским. Модули изготавливаются на собственном заводе в Киевской области, что гарантирует высокое качество готового продукта, поскольку процесс производства контролируется специалистами Royal House на каждом этапе.

Из модулей ТМ Royal House строится в Киеве город в городе «Новая Англия». 25 марта 2017 года в рамках Национальной премии «Человек года – 2016» жилой комплекс был удостоен награды в номинации «Энергоэффективная Украина».