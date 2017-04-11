Ахметов инициировал рассмотрение спора с Россией из-за потерянных крымских активов

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что компания готова подать иск в международный арбитраж, если этот спор не будет разрешен в ходе переговоров.

"Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании может составить более 500 миллионов долларов США", - сказано в сообщении.

Для защиты своих интересов компания "ДТЭК Крымэнерго" привлекла международную юридическую компанию Covington and Burling LLP.

"С момента незаконного захвата "ДТЭК Крымэнерго" мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии. Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес Российской Федерации официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", - заявил исполняющий обязанности гендиректора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимной защите инвестиций предусматривает возможность разрешения споров путем переговоров, после которых стороны имеют право обратиться в арбитраж. ПАО "ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии Крыма и обеспечивал более 80 % поставок электроэнергии на территории Крымского полуострова. Стоимость движимого и недвижимого имущества ПАО "ДТЭК Крымэнерго", которое было "национализировано" решением государственного совета Крыма, составляет более 500 миллионов долларов США.