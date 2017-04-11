Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Киевэнерго пожаловалось на миллиардные убытки

Киевэнерго пожаловалось на миллиардные убытки

Киевэнерго пожаловалось на миллиардные убытки
Фогто: UNIAN

Убыточность обусловлена несинхронностью изменения цен на газ и тарифов на тепло, а также несогласованностью нормативной базы

11.04.17 831
14000

Энергокомпания ПАО "Киевэнерго" заявила об убытках в сфере централизованного отопления и горячего водоснабжения за минувший год в 1,2 млрд грн.

Эту информацию озвучила финансовый директор компании Татьяна Грязнова на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее данным, убыточность обусловлена несинхронностью изменения цен на газ и тарифов на тепло, а также несогласованностью нормативной базы.

Также Грязнова обратила внимание на рост задолженности потребителей и падение уровня оплаты населением услуг центрального отопления до 72% и горячего водоснабжения до 86% (против 87% и 89% соответственно в 2015 году).

По данным Киевэнерго, по состоянию на 1 апреля долг потребителей за тепло перед компанией возрос до 5,2 млрд грн, за электроэнергию – до 940 млн грн.

Напомним, показатели теплосчетчиков Киевэнерго обещает собирать дистанционно.

14
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Во Львове возобновят отопительный сезон из-за похолоданияКабмин отменит оплату за отопление в рассрочкуВ Киеве отключили отопление в 97% жилых домов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3619
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 14057
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8995
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2219
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2365
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6112
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 25471
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3567
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 35459
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 897
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 31835 / 34295
  2. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 12325 / 13627
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 10828 / 11933
  4. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 4842 / 25471
  5. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 3805 / 4257
  6. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 3188 / 14057
  7. Романа Безсмертного оштрафовали на 5 тысяч гривен 2879 / 3199
  8. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 2804 / 3376
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2547 / 35459
  10. Перехвачен радиоэфир секретного российского вертолета радиоэлектронной борьбы над Крымом 2363 / 2726
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 112 / 34295
  2. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 50 / 11933
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 27 / 25471
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 24 / 14057
  5. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 17 / 3376
  6. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 17 / 13627
  7. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 12 / 4257
  8. Башня, свисающая с неба. Станет ли Analemma Tower нашим небесным домом 9 / 1971
  9. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 9 / 3567
  10. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 8 / 3619
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.