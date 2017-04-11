Киевэнерго пожаловалось на миллиардные убытки

Убыточность обусловлена несинхронностью изменения цен на газ и тарифов на тепло, а также несогласованностью нормативной базы

Энергокомпания ПАО "Киевэнерго" заявила об убытках в сфере централизованного отопления и горячего водоснабжения за минувший год в 1,2 млрд грн.

Эту информацию озвучила финансовый директор компании Татьяна Грязнова на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее данным, убыточность обусловлена несинхронностью изменения цен на газ и тарифов на тепло, а также несогласованностью нормативной базы.

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Также Грязнова обратила внимание на рост задолженности потребителей и падение уровня оплаты населением услуг центрального отопления до 72% и горячего водоснабжения до 86% (против 87% и 89% соответственно в 2015 году).

По данным Киевэнерго, по состоянию на 1 апреля долг потребителей за тепло перед компанией возрос до 5,2 млрд грн, за электроэнергию – до 940 млн грн.

Напомним, показатели теплосчетчиков Киевэнерго обещает собирать дистанционно.