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Главная » Страна » Словакия о ситуации в Донбассе: Сначала безопасность, потом политика
Ситуация в Донбассе

Словакия о ситуации в Донбассе: Сначала безопасность, потом политика

Словакия о ситуации в Донбассе: Сначала безопасность, потом политика
Фото: presalibera.net

Альтернативы Минским соглашениям нет – их просто надо выполнять

11.04.17 76
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Министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявляет о поддержке Минских соглашений и "нормандского формата" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины Павлом Климкиным, Венгрии - Петером Сийярто и Чехии - Любомиром Заоралеком, передает УНИАН.

 "Что касается "дорожной карты", то Минские соглашения являются единственным планом, который есть. И мы верим, что это хорошая основа для того, чтобы найти решение ситуации, сложившейся в восточной части Украины", - заявил Лайчак.

Он констатировал, что за год было реализовано немного мероприятий, предусмотренных этими соглашениями.

При этом Лайчак подчеркнул необходимость одной интерпретации того, что было согласовано в Минске.

"Я знаю, что Павел (Климкин – ред.) на своем уровне, и также лидеры стран ("нормандского формата" – ред.) пытаются согласовать последовательность шагов. Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью: отвод тяжелого вооружения, разведение (войск – ред.) от линии соприкосновения, обмен пленными и продолжение в этой логике, и переход к политическим аспектам", - акцентировал министр.

"Я не думаю, что стоит спекулировать на формате (переговоров)... Мы должны направлять все влияние, которое у нас есть, на поддержку "нормандского формата" и полную имплементацию Минских соглашений", - заявил Лайчак.

Он выразил надежду, что ЕС будет "более активным" во время переговоров в "нормандском формате".

"Потому что Украина является европейской страной, ближайшим соседом, страной, которая решила принять европейские ценности и европейские стандарты. И я надеюсь, что Евросоюз сможет показать себя лидером", - заявил глава МИД Словацкой Республики.

Напомним, сопредседатель группы "Зеленых" в Европейском парламенте Ребекка Хармс не ожидает успеха в выполнении Минских договоренностей в их нынешнем виде и предлагает сторонам работать над их дополнением.

Похожего мнения придерживается испанский посол в Украине Бугайо Оттоне. По его словам, Минские договоренности, особенно "Минск-2",  были необходимы для прекращения кровопролития, однако их нереально выполнить.

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