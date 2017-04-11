Фонд госимущества будет судиться с Ахметовым

Фонд государственного имущества Украины намерен подать в суд на компанию "Укртелеком", которую контролирует Ринат Ахметов, из-за невыполнения инвестиционных обязательств.

Об этом заявил на брифинге глава ФГИУ Игорь Билоус, который 10 апреля подал в отставку.

"В прошлом году истек срок выполнения Укртелекомом инвестиционных обязательств. Проводились проверки актов, консультации, дискуссии. Он (Укртелеком – ред.) был куплен не только за деньги инвестора, но и за кредитные средства. В результате проверок мы пришли к выводу, что не были выполнены обязательства, и предоставили им нашу реакцию, и, соответственно, они предоставили свою реакцию. Мы будем подавать в суд и искать компромиссное решение", – заявил Билоус.

По его словам, реприватизация Укртелекома не даст положительного результата, а госбанки стали заложниками этой ситуации.

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"После приватизации Укртелекома банки получили в залог пакеты акций. Могу сказать, что госбанки не очень хотят стать владельцами Укртелекома. Ведь они не очень хорошо ориентируются в бизнесе и не знают, что делать с этими пакетами", - сказал Билоус.

По его мнению, компромиссным выходом будет передача банкам миноритарных пакетов акций.

"В мире это происходит таким образом, что банки получают миноритарные пакеты и гарантии от инвестора по выкупу этих пакетов в будущем. Этот вариант обсуждался и, я думаю, будет обсуждаться в дальнейшем, чтобы выйти на нормальную ситуацию", - сообщил Билоус.

Напомним, Фонд государственного имущества считает, что компания "ЕСУ", которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи Украины компании "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, не выполнила ряд обязательств по договору приватизации.