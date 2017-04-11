Тиллерсон: США не допустят пакетных договоренностей по Украине и Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, важности обеспечения прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии.

Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии в Донбассе и непризнание аннексии Крыма.

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Глава государства при этом подчеркнул, что санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины и госсекретарь США договорились продолжить двусторонние консультации после визита Тиллерсона в Москву.

Напомним, госсекретарь США 11-12 апреля находится с визитом в Москве.

