МИД РФ будет освобождать крымские вина из-под ареста в Италии, - Аксенов

А тем временем в Крыму намерены продать "Дом шампанских вин "Новый Свет"

Партия вин, произведенных в аннексированном Крыму, арестована на международной винодельческой выставке в итальянской Вероне.

Об этом заявил глава российских оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

"Это хамство. Поехали на выставку производители крымского вина, ряд предприятий - в Верону, в Италию. Итальянская полиция вчера непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию", - заявил он.

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По словам Аксенова, власти Крыма намерены "защищать производителей вина всеми возможными юридическими способами... Сейчас МИД РФ активно занимается этим вопросом", - заявил так называемый глава республики.

Отметим, накануне МИД Украины направил ноты итальянской стороне в связи с представлением на выставке в Вероне крымских вин как произведенных на территории России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что организаторы выставки направили требование российской стороне не представлять продукцию из оккупированного полуострова. Но они это сделали, что и привело к инциденту.

Отметим, сегодня же стало известно, что в Крыму намерены выставить на продажу 100% "Дома шампанских вин "Новый Свет". "Официально все это будет летом. Поступает много предложений от инвесторов", - сказал Аксенов, отметив, что будет проведен аукцион.

Напомним, Ахметов инициировал рассмотрение спора с Россией из-за потерянных крымских активов.