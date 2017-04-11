Раде во втором чтении не понравился законопроект о Конституционном суде

Парламент провалил проект закона о Конституционном суде Украины, над которым фактически работал весь день.
Как передает LIGA.net, за то, чтобы принять во втором чтении и в целом проект закона о Конституционном суде №5336-1, проголосовали всего 179 депутатов. За то, чтобы направить его на повторное второе чтение, - 223 депутата.
Предложение вернуться к рассмотрению законопроекта также не набрало необходимых 226 голосов.
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Отметим, полномочия КС предлагалось дополнить правом рассматривать конституционные жалобы. Такую жалобу мог подать гражданин, который считает, что закон, по которому в его деле было принято окончательное судебное решение, противоречит Конституции.
Предусматривался также конкурсный отбор судей КС по квотам президента, парламента и съезда судей.
Также предлагалось, чтобы КС по обращению президента или минимум 45 народных депутатов давал заключение о соответствии Конституции вопросов, которые выносятся на всеукраинский референдум.
Напомним, Конституционный суд получил временного руководителя.