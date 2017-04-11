Биатлонистка Елена Пидгрушная стала майором Нацгвардии

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня отметили лучших спортсменов общества "Динамо" зимних олимпийских видов спорта по результатам выступлений в главных международных соревнованиях сезона 2016-2017 годов. Этот год оказался непростым для наших спортсменов: к сожалению, и финансирование спорта в воюющей стране не всегда отвечает лучшим стандартам", - написал Аваков.

"...Сегодня я с удовольствием вручил награды МВД прекрасным женщинам и бойцам Елене Пидгрушной и Анастасии Меркушиной. А Елене - еще и погоны майора спортивного клуба Национальной гвардии Украины", - отметил Аваков.

Напомним, Аваков заявил, что в Украине не хватает 22 тыс. полицейских.