Замороженный конфликт в Донбассе заблокирует вступление Украины в НАТО и ЕС

Замороженный конфликт в Донбассе даст возможность России влиять на политические процессы в Украине, что будет препятствовать вступлению Украины в ЕС или НАТО.

Об этом заявил специальный представитель правительства Германии в ОБСЕ Гернот Эрлер в интервью "Европейской правде".

Именно поэтому Россия стремится создать на Востоке Украины "замороженный конфликт".

"Ведь замороженный конфликт на Донбассе дал бы России рычаг влияния на украинский политический процесс. Этого было бы достаточно, чтобы предотвратить членство Украины в НАТО или ЕС. Однако, конечно, это не является официально провозглашенной политикой РФ. Мы можем только спекулировать о таких ее намерениях, судя из предыдущих конфликтов. Ведь в России существовали и другие идеи, например о "Новороссии", а сейчас о ней речь не идет вообще", - сказал Эрлер.

Эрлер отметил, что Россия всегда поддерживает именно сепаратистские движения в локальных конфликтах, как, например, в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье.

"Официально Россия выступает за суверенитет и целостность Украины и говорит о сугубо внутреннем конфликте. Однако это, в свою очередь, не отрицает того, что целью России является именно рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины", - сказал Эрлер.

Дипломат отметил, что Россия фактически согласилась, что является участником конфликта.

И в целом, считает представитель правительства Германии в ОБСЕ, это можно назвать успехом западной дипломатии, ведь в Минске на встречах трехсторонней контактной группы Россия представлена именно как сторона конфликта.

Напомним, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) призвали Российскую Федерацию использовать ее влияние на боевиков на временно оккупированной части Донбасса в вопросе выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Италии.