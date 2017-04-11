Януковича теперь можно судить: Порошенко подписал необходимый закон

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства.
Отметим, 16 марта депутаты Верховной Рады приняли закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.
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Они позволят в кратчайшие сроки завершить расследование и передать в суд дело экс-президента Виктора Януковича и его сторонников.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины обвинила Януковича, который сбежал в Россию, в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение. Сам Янукович отвергает обвинения против себя.