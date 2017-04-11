Балаклею полностью удастся разминировать к 18 апреля

Полностью разминировать территории после взрывов на артиллерийских складах под Балаклеей удастся к 18 апреля.
Об этом заявила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.
Для повышения квалификации пиротехников в области даже открыли курсы на базе Харьковского национального университета внутренних дел, сообщает Укринформ.
Отметим, 8 апреля опасная зона вокруг Балаклее Харьковской области уменьшилась с 10 км до 300 метров.
Напомним, в ночь на 23 марта начался пожар на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от Балаклеи Харьковской области. Из города и близлежащих сел были эвакуированы 20 тысяч человек.