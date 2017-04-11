На одесском заводе обнаружен украденный ангольский самолет

На Авиаремсервисе действовали теневые схемы вывода средств со счетов предприятия

Во вторник, 11 апреля, правоохранители провели следственные действия на одесском заводе "Авиаремсервис", где были выявлены махинации с денежными средствами.

Про обыски сообщил председатель ОО "Люстрационная комиссия Одесской области" Константин Цховребашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, на "Авиаремсервисе" действовали теневые схемы вывода средств со счетов предприятия.

"На одесском авиационном проводят обыски. Нас попросили подстраховать. Нашли все, что надо!" - отметил Цховребашвили.

Он добавил, что сотрудники СБУ и прокуратуры уже провели выемку определенных документов во время следственных действий в служебных кабинетах, ангарах и на территории предприятия.

Попутно обнаружили угнанный в 2010 году самолет и пистолет Марголина с глушителем, а также патроны к нему.

"Речь идет о самолете, который прибыл для ремонта из Анголы. Другими словами, была совершена подмена - после ремонта за пределы Украины был отправлен другой самолет. Необходимые документы найдены, следственная группа осуществляет первоочередные действия", - уточнил Цховребашвили, не называя марку самолета.

Напомним, с начала года в бюджет Украины вернули аж 5 тыс. грн по коррупционным делам.