Петренко обещает, что новый законопроект о НАПК максимально сбалансированный

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Правительство на внеочередном заседании поддержало проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования порядка организации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции)". Сегодня он был зарегистрирован в Верховной Раде под номером 6335", - написал глава Минюста.

Петренко отметил, что совместными усилиями специалистов ведомства, экспертов и представителей общественных организаций документ был сделан максимально сбалансированным, в нем обеспечена независимость НАПК и созданы условия для эффективной работы агентства.

"Правительство обратилось к президенту с целью определить разработанный проект как приоритетный и такой, что требует первоочередного рассмотрения в парламенте", - подчеркнул министр.

Петренко также обратился к народным депутатам, чтобы безотлагательно рассмотреть изменения, для максимально быстрого решения данного институционального вопроса.

"Только так мы сможем обеспечить полноценную работу системы электронного декларирования и дадим возможность всем государственным служащим в нормальном режиме подать декларации", - написал он.

Напомним, на закупку серверов НАПК получит 66 млн грн.