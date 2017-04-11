Правила зачисления на экстернат для жителей ОРДЛО упрощены

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Жителей оккупированных территорий Крыма и Севастополя, территории проведения АТО и населенных пунктов на линии столкновения включили в перечень лиц, которые могут получить общее среднее образование в форме экстерната. Это предусмотрено новой редакцией Положения об экстернате в общеобразовательных учебных заведениях, которое на днях вступило в силу (Приказ МОН от 13 марта 2017 года № 369) ",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный перечень добавили еще 3 категории лиц: лиц, которые имеют статус беженцев; лиц, которым предоставлена временная или дополнительная защита в Украине; лиц, которые обратились с заявлением о признании беженцем или о предоставлении дополнительной или временной защиты.

Так, отныне прием заявлений о зачислении на экстернат начинается с 1 сентября. Лица, которые жили или проживают на территории Крыма, неподконтрольных территориях Донбасса или в населенных пунктах на линии столкновения, смогут подавать заявления на протяжении всего календарного года. Жители этих территорий также получили возможность посылать скан-копию заявления электронной почтой или факсом.

Кроме того, лично заявление может подать несовершеннолетний, который выехал с неконтролируемой территории или из населенного пункта на линии столкновения в сопровождении родственников или любых других совершеннолетних лиц, которые не являются его законными представителями.

Решение о зачислении на экстернат будет принимать руководитель учебного заведения - без согласования с местным органом управления образованием.

Отдельно предусмотрено право ученика, который получает образование экстерном, получить одновременно документы о начальном, базовом, полном общем среднем образовании.

Ученики, которые хотят экстерном получить одновременно свидетельство о базовом и аттестат о полном общем среднем образовании, теперь не должны будут сдавать годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию за оба образовательных уровня.

Для получения документов о базовом образовании достаточно сдать годовое оценивание по сокращенному перечню предметов - украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение - и государственную итоговую аттестацию. При этом, чтобы получить аттестат о полном общем среднем образовании, нужно пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию полностью.

Напомним, Минобразования намерено ускорить внедрение 12-летней школы.