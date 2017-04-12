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Ситуация в Донбассе

Видео АТО: пятеро бойцов получили ранения

<span class="label red">Видео</span> АТО: пятеро бойцов получили ранения
Фото пресс-службы полка "Азов"

Боевики 45 раз открывали огонь по нашим позициям

12.04.17 39
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Ситуация в районе проведения АТО продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 45 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Пятеро украинских защитников получили ранения. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной, передает информационно-аналитический центр СНБО.

На приморском направлении огнем минометов калибра 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Марьинки. По морским пехотинцам вблизи Водяного – бил из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра. Защитников Новотроицкого –  провоцировал беспокоящим огнем из противотанковых гранатометов. Морских пехотинцев в районе Широкино – обстреливал из БМП, а под Павлополем – из БТРа. По опорным пунктам в районе Березовой – открывал огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП противник накрывал наших воинов под Опытным. По защитникам Авдеевки бил из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районе Верхнеторецкого обстрелял из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, а по защитникам Луганского бил из зенитной установки ЗУ-23-2 и из вооружения БМП. В сторону защитников Зайцево и Песок враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Пулеметы крупного калибра использовал также в районе Каменки. Вооружение БМП применил вблизи Песок.

На луганском направлении по нашим позициям в районе Крымского противник применил 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы, а неподалеку Новоалександровки – вооружение БТР и гранатометы. Из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Катериновки.

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