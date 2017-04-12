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Главная » Страна » Минздрав намерен запретить продавать в Украине 250 российских препаратов

Минздрав намерен запретить продавать в Украине 250 российских препаратов

Минздрав намерен запретить продавать в Украине 250 российских препаратов
Фото: UBR

Ко всем лекарствам, кроме восьми, в Украине есть аналоги

12.04.17 226
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Министерство здравоохранения инициировало запрет на продажу в Украине 250 наименований лекарств российского производства. Об этом сообщает РБК-Украина.

О том, сколько препаратов планируется внести в перечень запрещенных к реализации в стране, рассказала и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"В список могут попасть 250 препаратов. Из них в действительности только 150 имеют какой-то фармакологический эффект. Кроме того, по всем лекарствам, кроме восьми, у нас есть аналоги", - заявила она.

При этом в Минздраве пока не предоставляют список конкретных наименований российских препаратов, которые могут попасть под запрет.

Председатель правления Союза потребителей медуслуг, лекарственных средств и изделий медназначения Владислав Онищенко отметил, что в Украине продается много российских медикаментов, которые не имеют прописанного в их инструкциях эффекта, или являются препаратами с недоказанной эффективностью и/или безопасностью. В их числе он назвал "Анаферон", "Лавомакс", "Виферон", "Цилоферон", "Кортексин", "Витапрост".

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