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Главная » Страна » Тымчук: Боевики готовят в Донбассе провокации на 9 мая
Тымчук: Боевики готовят в Донбассе провокации на 9 мая
Дмитрий Тымчук / Фото: Украинский кризисный медиа-центр
Ситуация в Донбассе

Тымчук: Боевики готовят в Донбассе провокации на 9 мая

Террористы "ДНР" планируют "патриотические акции" на подконтрольной Украине территории

12.04.17 102
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Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко провел совещание по активизации информационной работы с населением в Донбассе в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, по случаю 9 мая. Об этом сообщает лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"При содействии "МГБ ДНР" и использовании агентуры на контролируемой Украиной прифронтовой территории планируется организация различного рода "патриотических акций", посвященных Дню Победы, с использованием символики СССР и провокациями украинских правоохранителей на применение силы", - отмечают в ИС.

Также планируется резкое усиление пропаганды в соцсетях, проведение акций с максимально возможным участием ветеранов и молодежи, проживающий на контролируемой Украиной территории, в рамках так называемой "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".

Напомним, в СБУ рассказали, как провокаторы из России в соцсетях пытались спровоцировать массовые столкновения в Киеве. 

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