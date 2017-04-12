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Арестованы счета украинского табачного монополиста
Фото: maisi.co.il

Арестованы счета украинского табачного монополиста

ГПУ подозревает собственников и руководство "Тедис Украина" в финансовой помощи террористам

12.04.17 24
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Печерский районный суд наложил арест на корпоративные права и средства на счете украинского табачного дистрибутора компании "Тедис Украина" в столичном отделении ПриватБанка. Об этом свидетельствует решения суда, передает РБК-Украина.

Следствие установило, что компания наладила реализацию табачных изделий без использования РРО, что является нарушением действующего законодательства, поскольку табачная продукция является подакцизным товаром и с ее реализации в госбюджет платится акцизный сбор.

Учитывая вышесказанное, суд пришел к выводу, что средства, полученные от такой реализации, получены незаконным путем, поэтому подлежат аресту.

Таким образом, 3 апреля своим решением суд постановил арестовать корпоративные счета компании и запретил учредителям и сотрудникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

Компании разрешено отчуждать средства только на выплату обязательных платежей в бюджет и заработную плату сотрудников.

Уже 5 апреля суд арестовал все денежные средства на рассчетном счете компании в столичном отделении Приватбанка. При этом судебным решением не запрещено принятие поступлений на счет, однако банк обязан уведомлять правоохранительные органы о таких поступлениях и предоставлять информацию о каждой подобной трансакции.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает собственников и руководство "Тедис Украина" в оказании финансовой помощи террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" на сумму 2,5 млрд гривен, неуплате налогов и других преступлениях.

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