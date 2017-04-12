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Главная » Страна » НАБУ подготовило документы для экстрадиции матери Онищенко из Испании

НАБУ подготовило документы для экстрадиции матери Онищенко из Испании

НАБУ подготовило документы для экстрадиции матери Онищенко из Испании
Инесса Кадырова и Александр Онищенко

Инессу Кадырову подозревают в организации "газовой схемы", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн

12.04.17 41
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Национальное антикоррупционное бюро направило в Генпрокуратуру документы, необходимые для начала экстрадиции из Испании матери народного депутата Александра Онищенко Инессы Кадыровой. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

Кадырова, по версии следствия, является организатором так называемой газовой схемы, вследствие действия которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

"НАБУ направило в ГПУ для дальнейшего направления в компетентные органы Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции Инессы Кадыровой, гражданки Украины, по версии следствия - соорганизатора так называемой газовой схемы, в результате которой интересам государства нанесены убытки на сумму около 3 млрд грн", - идет речь в сообщении.

По информации НАБУ, после получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или другой меры пресечения по рассмотрению вопроса об экстрадиции лица в Украину.

В НАБУ также напомнили, что Кадырова объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 (преступление, совершенное преступной организацией), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 марта 2017 года в Испании по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины задержали мать народного депутата Александра Онищенко Инессу Кадырову.

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