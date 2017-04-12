Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий руководить спецоперациями любой сложности из любой точки страны.
Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине провели испытания новых противотанковых ракет