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Главная » Страна » Видео Турчинов показал запуск новых ракет с помощью мобильного командного пункта

Видео Турчинов показал запуск новых ракет с помощью мобильного командного пункта

<span class="label red">Видео</span> Турчинов показал запуск новых ракет с помощью мобильного командного пункта
Фото: YouTube

Командный пункт оснащен системой защищенной аудио- и видеосвязи, беспилотниками и комплексной системой видеонаблюдения

12.04.17 840
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий руководить спецоперациями любой сложности из любой точки страны.

Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.

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