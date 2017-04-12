Укравтодор анонсировал создание "черного списка" подрядчиков дорожных работ

Укравтодор планирует создать "черный список" подрядчиков дорожных работ. Об этом сообщил руководитель ведомства Славомир Новак в ходе заседания Кабинета министров Украины, передает 112 Украина.

"Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет по стране на подрядчиков. Наши службы в областях получают наши замечания и материалы, в том числе, фото с описанием проверенных дорог с обязательством для подрядчиков исправить дефекты. Мы планируем сделать "черный список", в который внесем тех подрядчиков, которые не исправят дефекты", - рассказал он.

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По словам Новака, дефекты могут появляться на дорогах, но за их устранение отвечает подрядчик в обязательном порядке.

Напомним, в текущем году в Украине уже "налатали" дорог на 2 млрд грн.