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Укравтодор анонсировал создание "черного списка" подрядчиков дорожных работ
Фото из открытых источников

Укравтодор анонсировал создание "черного списка" подрядчиков дорожных работ

За дефекты на дорогах должны отвечать подрядчики в обязательном порядке

12.04.17 78
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Укравтодор планирует создать "черный список" подрядчиков дорожных работ. Об этом сообщил руководитель ведомства Славомир Новак в ходе заседания Кабинета министров Украины,  передает 112 Украина.

"Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет по стране на подрядчиков. Наши службы в областях получают наши замечания и материалы, в том числе, фото с описанием проверенных дорог с обязательством для подрядчиков исправить дефекты. Мы планируем сделать "черный список", в который внесем тех подрядчиков, которые не исправят дефекты", - рассказал он.

По словам Новака, дефекты могут появляться на дорогах, но за их устранение отвечает подрядчик в обязательном порядке.

Напомним, в текущем году в Украине уже "налатали" дорог на 2 млрд грн.

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