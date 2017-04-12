Сегодня, 12 апреля, ПАО "Укрпочта" представила свой обновленный логотип. Об этом сообщает ЦТС. Ребрендинг был проведен фирмой Saatchi&Saatchi.

Новый логотип, по словам руководителя Укрпочты Игоря Смелянского, должен отображать позитивные изменения в компании.

"Эти девять месяцев мы работали над содержанием. Чтобы посылки начали доходить быстрее или вообще начали ходить. Сегодня мы начинаем менять не только содержание, но и форму. Я в первый день обещал, что Укрпочта начнет улыбаться и мы работаем над этим. Представляете, мы осчастливили таким образом 36 тыс. человек", - заявил Смелянский.

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"Слоганы – "Головна пошта країни!" и "Здатні дивувати!". Мы даем себе год на то, чтобы вас удивлять. Потом, я надеюсь, что это станет нормой", - добавил топ-менеджер.

Он также сообщил, что появится экспресс-почта и курьерская доставка.







Фото: cfts.org.ua