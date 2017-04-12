В США нашли доказательства, что Манафорт получал деньги согласно "черной бухгалтерии" Партии регионов

Появилось подтверждение того, что бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и бывший политический технолог Виктора Януковича Пол Манафорт получал деньги согласно "амбарной книге" Партии регионов. Доказательство опубликовало издание АР, передает РБК-Украина.

"В августе в Украине появилась рукописная книга с долларовыми суммами и датами рядом с именем Пола Манафорта, который был тогда председателем предвыбороной кампании Дональда Трампа. Украинские следователи назвали это свидетельством внеплановых выплат от пророссийской политической партии (Партии регионов, - ред.), и частью более масштабной коррупции при прежнем президенте страны. Манафорт, который работал на эту партию в качестве международного политического консультанта, публично поставил под сомнение подлинность книги", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на счета консалтинговой фирмы Манафорта в США было переведено по меньшей мере $1,2 млн.

"Они включают платежи в 2007 и 2009 годах, что является первым доказательством того, что фирма Манафорта получила, по крайней мере, некоторые деньги, о которых говорится в "амбарной книге", - сообщает АР.

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Напомним, 28 мая бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал Национальному антикоррупционному бюро документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

НАБУ подтвердила наличие имени Манафорта среди списков "черной бухгалтерии" ПР, согласно которым он получил $12,7 млн. Сейчас по этому делу ведется расследование.

Сам Манафорт отрицал получение этих выплат.

По информации западных СМИ, политтехнолог Пол Манафорт в 2006 году организовывал антинатовские митинги в Крыму, после которых на полуострове были отменены учения "Си Бриз", и в дальнейшем способствовал возвращению Виктора Януковича и Партии регионов к власти.

Также журналистам стало известно, что Манафорт продвигал в США интересы президента России Владимира Путина, работая на российского миллиардера Олега Дерипаску.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп не знал о работе экс-главы своего избирательного штаба на РФ. Сам Манафорт свои связи с РФ опровергал.