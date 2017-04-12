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Главная » Страна » Видео Сутки в АТО: боевики дважды применяли тяжелое вооружение на мариупольском направлении
<span class="label red">Видео</span> Сутки в АТО: боевики дважды применяли тяжелое вооружение на мариупольском направлении
Террористы в Донбассе / Фото: Getty Images
Ситуация в Донбассе

Видео Сутки в АТО: боевики дважды применяли тяжелое вооружение на мариупольском направлении

Оба раза – в Марьинке

12.04.17 43
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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

За прошедшие сутки оккупанты дважды открывали огонь из минометов. Первый эпизод произошел в Крымском около четырех часов пополудни, а через 3 часа – в Новоалександровке. Еще дважды враг нарушал режим прекращения огня с применением гранатометов в Крымском и Катериновке. 

Донецкое направление

Враг вел "беспокоящий" огонь из минометов по позициям украинских военнослужащих в Верхнеторецком, Авдеевке и в районе Донецкого аэропорта. Эти обстрелы были относительно длительными во времени, но при каждом из них боевики расстреливали не более 10 снарядов. Также на упомянутых рубежах противник активно открывал огонь из легкого вооружения и гранатометов. В Зайцево оккупанты в течение всего вечера осуществляли обстрелы из легкого вооружения. В Луганском и Опытном враг вел огонь из БМП.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 19 обстрелов со стороны врага, в частности – 7 минометных.

Мариупольское направление

За прошедшие сутки оккупанты дважды применяли тяжелое вооружение, оба раза – в Марьинке. Вчера наблюдалась активизация вражеских снайперов вблизи Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого и Водяного. По-прежнему, большая часть обстрелов приходится на участок фронта Павлополь – Широкино.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 22 обстрела.

 

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