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<span class="label red">Документ</span> В Киеве могут ограничить продажу алкоголя на время Евровидения
Фото из открытых источников

Документ В Киеве могут ограничить продажу алкоголя на время Евровидения

Полиция предлагает ввести "сухой закон" на Крещатике и возле Международного выставочного центра

12.04.17 642
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Столичная полиция обратилась в КГГА с предложением запретить продажу алкоголя на время проведения Евровидения-2017 в локациях, связанных с проведением конкурса. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Александр Пабат.

Полиция предлагает ввести запрет на продажу всех видов алкогольных (за исключением пива в пластиковой таре) и слабоалкогольных напитков с 4 по 15 мая на территории "Еврогородка" (Крещатик) и с 8 по 13 мая на территории, прилегающей к Международному выставочному центру, где будет проводиться конкурс.

"В Киеве не пить… От города снова хотят ограничений на продажу крепких напитков. На этот раз Нацполиция просит столичную администрацию принять решение, распоряжение "О запрете реализации пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин…" к Евровидению.  "Сухой закон" предлагается ввести c 4 по 15 мая на территории "Еврогородка" (Крещатик) и с 8 по 13 мая на территории, прилегающей к МВЦ", - написал депутат.

Напомним, 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, работников Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут обеспечивать правопорядок во время проведения международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2017.

В период с 3 по 13 мая в Киеве будет проведен международный песенный конкурс Евровидение-2017. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

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