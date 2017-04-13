Лицом к Западу. Болгарский экономист о том, как Украине выйти из экономического кризиса

Болгарский экономист Красен Станчев рассказал Фокусу о том возможен ли новый "План Маршалла", как победить коррупцию и бюрократию и почему лучше отказаться от политики протекционизма

В 2014 году прямые иностранные инвестиции в Украину сократились более чем в десять раз по сравнению с предыдущим годом — с $4,5 млрд до $410 млн. Причины очевидны — военный конфликт с Россией, политический и экономический кризис. Кроме того, значительная часть довоенных миллиардов — деньги из офшоров. Спустя три года Украина остаётся непривлекательной для инвесторов — многие реформы пока лишь на уровне идей, а требования МВФ выполняются со скрипом. Фокус поговорил с болгарским экономистом из Института рыночной экономики Красеном Станчевым о том, как можно исправить эту ситуацию.

Андерс Аслунд в своей статье "Украине нужны инвестиции, а не только солидарность" утверждает, что для экономического развития страны сейчас нужны большие инвестиции. Как, с вашей точки зрения, этого можно добиться?

— Я не уверен, что "План Маршалла", который предлагает для Украины Андерс Аслунд, сработает. Единственный инструмент поддержки украинской экономики сейчас — Международный валютный фонд.

Война на востоке — не главный сдерживающий фактор для прямых иностранных инвестиций. Намного важнее ощущение экономической и политической нестабильности на остальной территории Украины, а также риски, связанные с безопасностью для права собственности и для контрактов. Сравнительные показатели "злоупотребления влиянием" и "судебной независимости" у Украины на уровне Мадагаскара и Зимбабве.

Как переломить эту ситуацию?

— Чтобы изменить работу судебной и политической систем, нужно время. Даже Бендукидзе и Саакашвили не добились прогресса в Украине, несмотря на все правильные намерения и идеи.

Остаётся только придерживаться программы МВФ, осуществлять рациональные реформы, приватизировать и ещё раз приватизировать. Если бы я был на месте министра финансов Украины, то установил бы нулевой налог на прибыль для корпораций (выручка от него — пятнадцатая часть годового прогноза), а также предложил бы обменять украинские долги на акции для энергетических компаний ЕС.

"Если говорить о коррупции и бюрократии, то здесь подходит французская пословица: "Лучший способ борьбы с головной болью — гильотина"

Если говорить о препятствиях — коррупции и бюрократии, то здесь подходит французская пословица: "Лучший способ борьбы с головной болью — гильотина".

Как объяснить, что до 2014 года прямые иностранные инвестиции были на порядок выше?

— До аннексии Крыма и войны на востоке кредиторы знали или хотели верить, что найдётся кто-то извне Украины, кто будет поддерживать её — МВФ, ЕС или Российская Федерации. Предложение ЕС было основано на условиях МВФ, что, несомненно, хорошо для Украины. Предложение РФ не содержало особых условий, но было хуже для Украины. Так или иначе ситуация выглядела стабильно — как будто так и должно быть.

Вы вспомнили о приватизации, когда говорили, что стоит делать Украине, чтобы добиться прогресса. Но планы по приватизации систематически срываются. Как это исправить, чтобы не вышло как с Одесским припортовым заводом?

— Думаю, для приватизации стоит использовать фондовый рынок, убедившись, что соблюдаются все санкции, связанные с аннексией Крыма. В этом деле Украине помогут Варшавская, Франкфуртская или Лондонская биржи.

Какие из секторов украинской экономики могут привлечь наибольшие инвестиции?

— Сложно выставлять приоритеты — все сектора украинской экономики перспективные. Многообещающие даже направления экономики, обслуживающие внутренний рынок. Если говорить о заёмном капитале, то для этого, конечно, больше подходят инвестиции в энергетику и инфраструктуру.

В каких сферах допустимо государственное регулирование и протекционизм, а в каких от него лучше отказаться?

— Протекционизм ещё не оправдал себя ни в одной стране. Более 40% автомобилей трёх наиболее популярных американских марок собирают в Европе. Украина не сможет выйти на большие рынки, если будет придерживаться политики протекционизма. Односторонняя либерализация в Грузии — хороший пример для подражания.

Касательно государственного регулирования — поможет гильотина. Она сработала в Грузии, Болгарии, Хорватии и Сербии, да и во многих других странах.

Как Украине бороться с олигархами-монополистами? Стоит вспомнить только рынок энергетики и авиаперевозок, чтобы понять, насколько ситуация сложная.

— Есть много путей решения этой проблемы. Правила "Открытого неба" позволят избежать доминирования МАУ. Принцип простой и одинаковый на всех рынках — нужно приглашать международных конкурентов. Где это возможно, поможет приватизация.

"Украина не сможет выйти на большие рынки, если будет придерживаться политики протекционизма. Односторонняя либерализация в Грузии — хороший пример для подражания"

Для политической воли нужен в первую очередь спрос на неё в обществе. В Болгарии есть поговорка: "Не обвиняйте того, кто ест капусту. Обвиняйте того, кто дал ему эту капусту".

Кроме приватизации, украинской экономике часто "прописывают" реиндустриализацию. Возможно, как вариант — создавать индустриальные парки с особыми привилегиями. Насколько это действенный способ реанимировать экономику?

— Я не думаю, что Украина прошла деиндустриализацию. Предприятиям не нужны особые льготы, просто уберите корпоративный налог. Может, в создании индустриальных парков есть логика — временно и с учётом перенапряжённости налогами и разнообразными ограничениями. Если направить экономику на правильный путь, никакая реиндустриализация не понадобится.

МВФ долго затягивал выдачу Украине очередного транша. Если Украина и дальше будет тянуть с реформами, стоит ли ожидать продолжения продуктивного сотрудничества?

— МВФ работает, и ничего лучшего Украине не найти. Нужно делать даже больше, чем требует МВФ. Конечно, как и везде, подобная работа начинается не сама по себе, а по запросу — из-за общественных настроений, комментариев или оценок аналитических центров. Нужно требовать всеобъемлющих рыночных реформ. МВФ открыт для новых идей реформирования, если они будут у украинских политических лидеров.

Украина сейчас на правильном пути. Экономика набирает обороты, а торговля с богатыми странами делает украинцев богаче. Евразийский союз не выглядит для украинцев многообещающим.

А у России остались какие-то возможности для манёвра, чтобы склонить украинскую экономику в сторону Евразийского союза?

— Нет, у России осталось мало возможностей для манёвра вообще. Она может либо нормализовать свою внешнюю политику, либо вести ещё больше войн на периферии, либо стать китайской тихой гаванью.