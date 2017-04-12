В Кабмине предложили перенести День космонавтики

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко инициирует перенос даты празднования Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров, передает 112.ua.

"Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев. Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ, как он сделал это, перенеся День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", - сказал Кириленко.

Инициатива была выдвинута в ходе обсуждения правительством проекта закона об отмене всех принятых в УССР и СССР нормативно-правовых актов.

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Кириленко подчеркнул, что первым космонавтом СССР являлся Юрий Гагарин, а первым космонавтом независимой Украины - Леонид Каденюк и предложил установить Днем украинской космонавтики дату начала полета в космос Каденюка.