Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве должен быть отменен, - суд

Хозяйственный суд Киева обязал столичный горсовет отменить решение о запрете реализации на территории города алкогольных и слабоалкогольных напитков с 23:00 до 10:00.

Об этом, как сообщают СМИ, заявил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий.

По его словам, такое решение Хозсуд Киева принял еще 10 апреля.

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"Обязали Киевсовет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения, согласно которому установлен не предусмотренный законодательством Украины запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме учреждений ресторанного хозяйства, на территории Киева с 23:00 до 10:00", – отметил Хмельницкий.

Напомним, 22 сентября 2016 года Киевский городской совет принял решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23:00 до 10:00 (кроме ресторанов). Решение вступило в силу 12 октября.