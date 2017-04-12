Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве должен быть отменен, - суд

Хозяйственный суд Киева обязал столичный горсовет отменить решение о запрете реализации на территории города алкогольных и слабоалкогольных напитков с 23:00 до 10:00.
Об этом, как сообщают СМИ, заявил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий.
По его словам, такое решение Хозсуд Киева принял еще 10 апреля.
"Обязали Киевсовет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения, согласно которому установлен не предусмотренный законодательством Украины запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме учреждений ресторанного хозяйства, на территории Киева с 23:00 до 10:00", – отметил Хмельницкий.
Напомним, 22 сентября 2016 года Киевский городской совет принял решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23:00 до 10:00 (кроме ресторанов). Решение вступило в силу 12 октября.