Военным в зоне АТО с 1 апреля увеличат денежные выплаты, - Порошенко

Бойцы, которые находятся на передовой, будут получать дополнительно 7,5 тысяч грн

Украинским военнослужащим, находящимся в зоне АТО, с 1 апреля будут увеличены денежные выплаты.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мной было поручено министру обороны и начальнику Генштаба увеличить денежное обеспечение, и уже с 1 апреля все военнослужащие, которые находятся на передовой, на линии столкновения, будут получать доплату к денежному обеспечению в размере 7,5 тысяч грн", - сказал президент, выступая перед военнослужащими 17-ой отдельной танковой бригады в Луганской области в среду. По его словам, военнослужащие, которую несут службу на второй линии столкновения, будут получать доплату в размере 3,5 тыс. грн.

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По словам президента, Вооруженные силы Украины за неполных четыре месяца текущего года потеряли в зоне АТО 69 военнослужащих, еще 420 были ранены.

Всего же за время АТО погибло 2652 украинских военнослужащих разных силовых структур, добавил Порошенко.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения.