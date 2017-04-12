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Главная » Страна » Высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения

Высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения

Высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения
Андрей Коболев / Фото: РБК

Сумма выплат оказалась в 13 раз больше, чем в 2015-м

12.04.17 1128
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В 2016 году суммарный размер вознаграждения (зарплата и премии) высшего руководства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", согласно аудированной годовой финансовой отчетности, составил 86,587 млн гривен, что в 13 раз больше, чем было в 2015 году (6,551 млн гривен).

Об этом  сообщают Українські новини со ссылкой на годовой финансовый отчет компании как отдельного юридического лица (не консолидированного), обнародованный на ее сайте.

В 2016 году под высшим руководством подразумевались четыре члена правления (Андрей Коболев, Сергей Перелома, Сергей Коновец, Юрий Колбушкин) и шесть директоров направлений.

Следовательно, в 2016 году высшее руководство в среднем получило по 8,66 млн грн вознаграждения.

В 2015 под высшим руководством подразумевались эти же четыре члена и столько же директоров направлений (среднее вознаграждение составляло 832,6 тыс. грн).

Таким образом, существенное повышение заработных плат руководству Нафтогаза произошло в 1 полугодии 2016-го.

Напомним, Нафтогаз подписал с европейскими компаниями меморандум об украинской ГТС.

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