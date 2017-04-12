Экс-торнадовец проломил череп сокамернику

Осужденный экс-боец роты "Торнадо" Илья Холод проломил голову своему сокамернику. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу заместителя министра юстиции Украины.
Причины конфликта неизвестны.
На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского РОВД. По факту открыто криминальное производство.
"Сегодня во время прогулки произошла конфликтная ситуация, в результате чего Матвеев (сокамерник) получил телесные повреждения от Холода. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он в реанимации больницы скорой медицинской помощи", - рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак.
Напомним, Илья Холод был осужден на 9,5 лет.