Укрзализныця подумает над увеличением вагонов в пригородных электричках

Пассажирам для этого пришлось перекрыть движение

Все началось с того, что в среду, 12 апреля пассажиры из Барышевки попытались уехать пригородным электропоездом Яготин – Киев.

Однако поезд не смог вместить всех желающих, и возмущенные люди заблокировали движение электрички.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Укрзализныци.

С 6 часов до 08:45 12 апреля происходило перекрытие железнодорожных путей посторонними лицами и блокировка движения пригородного электропоезда № 6803 Яготин – Киев на станции Барышевка.

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Также выбились из графика другие поезда. В частности, произошли задержки скоростных электропоездов Интерсити+ № 712 Киев – Константиновка +2 час. 02 мин., Интерсити+ № 722 Харьков – Киев +1 час. 40 мин., № 125 Константиновка – Киев +1 час. 15 мин., и 4 пригородных электропоездов: № 6802 Киев – Гребенка +2ч. 54 мин., № 6805 Гребенка – Дарница +2 час. 32 мин., № 6807 Гребенка – Киев-Волынский +1 час. 40 мин., № 6880 Караваевы Дачи – Яготин +2 час. 23 мин.

По информации железнодорожников, причиной препятствованию движения стало недоразумение между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком относительно повышения тарифов на автоперевозки.

Сегодня водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы, поэтому пассажиры маршрутных такси перешли на железнодорожную станцию, пытаясь уехать в час пик пригородным электропоездом "Яготин – Киев". Однако из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд, он не смог всех вместить. Из-за этого возмущенные люди окружили поезд и вышли на пути, тем самым заблокировали его движение.

Для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" в ближайшее время рассмотрит возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах, говорится в сообщении.

Напомним, Укрзализныця запустила дополнительный поезд до Перемышля.