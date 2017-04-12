В Черногории задержали фигурантку дела Онищенко, - САП

В августе прошлого года Ирина Мусиенко была объявлена в розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит экстрадицию в Украину участницы газовых схем народного депутата Александра Онищенко - Ирины Мусиенко. Об этом САП сообщает в Facebook.

Специализированная антикоррупционная прокуратура информирует, что 7 апреля 2017 года в аэропорту Подгорица власть Черногории по ориентирке департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Мусиенко И.М., подозреваемая в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Онищенко, в частности в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины.

САП принимает все возможные меры для экстрадиции Мусиенко на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности.

В САП также напомнили, что в день первых задержаний участников газовых схем - 15 июня 2016 года - Мусиенко оставила территорию Украины и до нынешнего времени не возвращалась. 13 августа 2016 года Мусиенко сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а постановлением детектива НАБУ от 13 августа 2016 года объявлен розыск подозреваемой Мусиенко.

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Напомним, народного депутата Александра Онищенко и еще 20 лиц подозревают в организации коррупционной схемы, которая нанесла убытки государству в размере более 3 млрд грн. По версии следствия, с января 2013 года по январь 2016 года компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а после этого реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене.