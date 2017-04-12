За четверть века Coca-Cola вложила в Украину полмиллиарда долларов

Американская компания Coca-Cola за 25 лет присутствия на украинском рынке на конец 2015 года инвестировала $490 млн, что составляет 1% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Украине.

Об этом сообщила руководитель отдела стратегических исследований международной исследовательской компании GfK Ukraine Татьяна Сытник, передает Интерфакс-Украина.

"Экономический эффект от деятельности системы компаний Coca-Cola в Украине мы называем "эффектом 12". Это означает, что каждая гривна добавочной стоимости Coca-Cola генерирует около 12 дополнительных гривен для украинской экономики", - отметил генеральный директор компании в Украине Константинос Спанудис.

При этом сумма всей добавочной стоимости, которая создана Coca-Cola в 2015 году, оценивается на уровне 4,9 млрд грн, что составляет 0,25% ВВП и приблизительно равна плановому бюджету Одессы в 2015 году (4,6 млрд грн).

Взнос Coca-Cola в валовую добавочную стоимость пищевой промышленности в Украине в 2015 году составил 0,23% в общей валовой добавочной стоимости отрасли, 0,74% в оплате труда и 0,15% в налогах отрасли.

Согласно исследованиям GfK Ukraine, за данный период Coca-Cola заплатила 140 млн грн налогов.

Напомним, ЕБРР может увеличить до 1 млрд евро объем инвестиций в Украине.