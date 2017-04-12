Немецкие врачи говорят, что не подтверждали диагноз Насирова

Немецкие врачи университетского кардиологического центра Фрайбурга заявили, что не осматривали бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Центр сердца при университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз о состоянии здоровья Романа Насирова. Этого пациента никогда лично не осматривал ни один врач Центра сердца", - заявили в клинике.

Согласно информации издания, врачи "Феофании" выслали в Германию анонимную информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения. В клинике Фрайбурга не знают, шла ли речь в документах об истории болезни о данных Романа Насирова.

В свою очередь, в "Феофании" комментировать обстоятельства сотрудничества с немецкими врачами отказались, сославшись на занятость специалистов, отвечающих за это дело.

Ранее сообщалось, что в клинике "Феофания" заявили, что врачи клиники Фрайбурга якобы подтвердили ранее установленный в "Феофании" диагноз отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

Ранее отмечалось, что Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог в 100 млн грн. По его словам, он не собирается покидать страну после внесения залога и намерен отстаивать свою невиновность в суде.