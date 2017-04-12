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Видео Гриневич назвала основные направления работы своего ведомства

<span class="label red">Видео</span> Гриневич назвала основные направления работы своего ведомства
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Приоритетов - всего пять

12.04.17 50
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В среду, 12 апреля, министр науки и образования Украины Лилия Гриневич назвала приоритеты работы ее ведомства в текущем году.

"Наши 5 приоритетов - это подготовка к внедрению "Новой украинской школы", которая будет вводиться с 1 сентября 2018-2019 учебного года, модернизация профессионально-технического образования, обеспечение качества высшего образования, новые процедуры Национального агентства обеспечения качества высшего образования и новая система управления и финансирования науки", - сказала Гриневич.

Напомним, Минобразования намерено ускорить внедрение 12-летней школы.

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