В среду, 12 апреля, министр науки и образования Украины Лилия Гриневич назвала приоритеты работы ее ведомства в текущем году.
"Наши 5 приоритетов - это подготовка к внедрению "Новой украинской школы", которая будет вводиться с 1 сентября 2018-2019 учебного года, модернизация профессионально-технического образования, обеспечение качества высшего образования, новые процедуры Национального агентства обеспечения качества высшего образования и новая система управления и финансирования науки", - сказала Гриневич.
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Напомним, Минобразования намерено ускорить внедрение 12-летней школы.