Киевское метро может проработать не больше месяца

Об этом в комментарии 44.ua сообщил глава департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

"На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку шестого числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат. Мэр и департамент транспорта прикладывает максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации", - отметил Майзель.

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Он также подчеркнул, что на сегодня стоимость одного проезда в метрополитене в 6 гривен является полностью обоснованной.

"Это экономически обоснованный тариф. Для повышения нужно рассматривать варианты, просчитывать различные составляющие. Но сейчас о повышении проезда в метрополитене речь не идет", - сказал Майзель.

Напомним, отремонтированную станцию метро "Левобережная" откроют 1 мая.