Минфин до конца мая определится с Приватбанком

Министерство финансов Украины до конца мая примет решение относительно окончательных шагов для завершения оздоровления Приватбанка.
Как сообщает Интерфакс-Украина, это предусмотрено утвержденным Кабинетом министров планом мероприятий в рамках Письма о намерениях правительства и НБУ к МВФ и Меморандума об экономической и финансовой политике.
Отметим, обновленный меморандум Украины с МВФ предусматривает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму в 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то же время в них отсутствует уточнение относительно предложенных банков и сумм, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.
Напомним, Украина может вернуться на рынок внешних заимствований уже к концу года.