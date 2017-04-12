Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Минфин до конца мая определится с Приватбанком

Минфин до конца мая определится с Приватбанком

Минфин до конца мая определится с Приватбанком
Фото из открытых источников

"Оздоровительные" процедуры для банка будут продолжены

12.04.17 1231
2001

Министерство финансов Украины до конца мая примет решение относительно окончательных шагов для завершения оздоровления Приватбанка.

Как сообщает Интерфакс-Украина, это предусмотрено утвержденным Кабинетом министров планом мероприятий в рамках Письма о намерениях правительства и НБУ к МВФ и Меморандума об экономической и финансовой политике.

Отметим, обновленный меморандум Украины с МВФ предусматривает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму в 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).  В то же время в них отсутствует уточнение относительно предложенных банков и сумм, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.

Напомним, Украина может вернуться на рынок внешних заимствований уже к концу года.

3
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Приватбанк в ночь перед национализацией вывел свыше 16 млрд грн, - глава НБУМинфин готов вернуться на рынок внешних заимствованийНБУ предложил продать три государственных банка

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3882
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 14869
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9304
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2493
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2591
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6347
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 26562
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3741
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 37028
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 941
  1. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 5419 / 13556
  2. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 5307 / 5926
  3. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 4206 / 4591
  4. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 4053 / 4493
  5. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 3058 / 3483
  6. Перехвачен радиоэфир секретного российского вертолета радиоэлектронной борьбы над Крымом 2560 / 2907
  7. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2371 / 37028
  8. На одесском заводе обнаружен украденный ангольский самолет 2239 / 2546
  9. Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное" 2174 / 2438
  10. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 2120 / 26562
  1. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 35 / 3483
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 30 / 4493
  3. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 19 / 5926
  4. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 19 / 13556
  5. Неценные бумаги. Почему в Украине нет своих соросов и баффетов 17 / 186
  6. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 15 / 14869
  7. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 13 / 4591
  8. Высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения 13 / 1160
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 12 / 37028
  10. В Киеве проходит фестиваль писанок 9 / 525
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.