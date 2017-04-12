СБУ сберегла для НАНУ 3 млн грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой предотвратила незаконное отчуждение из госсобственности зданий и сооружений одного из кардиологических санаториев Национальной академии наук Украины стоимостью 3 миллиона гривен.
Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.
Бывший директор лечебного учреждения, расположенного на территории Киевской области, злоупотребляя служебным положением и без согласования с НАНУ, передал в собственность частному предпринимателю часть помещений санатория общей площадью более тысячи квадратных метров.
На основании информации СБУ и по ходатайству прокуратуры Соломенский районный суд Киева наложил арест на здания и сооружения санатория.
Напомним, СБУ прекратила деятельность "территориальной общины Сум", планировавшей захват коммунальных зданий.