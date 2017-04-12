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Главная » Страна » Кличко передумал переименовывать проспект Победы

Кличко передумал переименовывать проспект Победы

Кличко передумал переименовывать проспект Победы
Виталий Кличко / Фото: УНИАН

Есть более насущные проблемы

12.04.17 1031
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что переименование проспекта Победы на проспект Брест-Литовский на сегодняшний день не является насущной проблемой для города.

Об этом сообщает пресс-служба столичного градоначальника.

Так, Кличко напомнил, что этот проект решения подали депутаты от "Свободы", и он еще проходит процедуру в комиссиях Киевсовета.

Мэр добавил, что в рамках декоммунизации по списку, который определил и опубликовал Институт национальной памяти, в Киеве уже переименованы 144 улицы. Кроме того, сейчас идет общественное обсуждение по названиям двух улиц, а по шести - рассматривают варианты переименований комиссии Киевсовета.

"Проспект Победы в этот перечень не вошел. Поэтому лично мое мнение, рассмотрение вопроса о его переименовании - не такая первоочередная и неотложная задача", - отметил Кличко.

Он добавил, что победа - это широкое понятие, в котором не обязательно есть политический подтекст.

"Победа нам нужна и сегодня. Украине, я имею в виду", - подчеркнул Кличко.

Напомним, сам же Кличко хотел поменять название проспекта Победы.

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