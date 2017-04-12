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Президент устранил противоречия в Налоговом кодексе

Президент устранил противоречия в Налоговом кодексе
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

В тексте закона определен термин "территория проведения антитеррористической операции"

12.04.17 586
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Петр Порошенко подписал закон 1989-VIII, направленный на устранение ошибок, допущенных при изменении Налогового кодекса в отношении инвестиционного климата.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отметим, в тексте закона определен термин "территория проведения антитеррористической операции".

Документ уточняет, что его нормы распространяются на налогоплательщиков, которые по состоянию на 14 апреля 2014 года были на оккупированной территории. Отменяется освобождение от ответственности за неуплату налогов, если структурное подразделение юрлица находится на линии соприкосновения, а местом нахождения соответствующего юридического лица является другая территория Украины в пределах деятельности, которая осуществляется через такие филиалы, представительства или иные обособленные структурные подразделения за весь период проведения антитеррористической операции.

В законе также предусмотрен запрет возврата начисленных и уплаченных за период проведения АТО сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты жилой и нежилой недвижимости, а также суммы платы за землю за земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и территории населенных пунктов на линии соприкосновения, и/или территории проведения антитеррористической операции.

Кроме того, законом конкретизировано, что при начислении физическим лицам - предпринимателям, местонахождением или местом жительства которых является временно оккупированная территория (независимо от системы налогообложения), дохода от осуществления ими предпринимательской деятельности субъект хозяйствования и/или самозанятое лицо, которые начисляют доход, обязаны удержать налог на доходы у источника выплаты.

Напомним, Гройсман назвал главный вызов при создании системы возмещения НДС.

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