За год в Украине на 100 тысяч безработных стало меньше

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что количество официально зарегистрированных безработных в Украине сократилось за год с 490 тысяч до 390 тысяч.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Десятки проектов реализуются в Украине по каждой области. Строятся новые заводы, старые предприятия наращивают свои производства. На 1 января 2016 года количество официально зарегистрированных безработных составляло 490 тысяч. А на 1 января 2017 года - 390 тысяч.", - заявил он.
"Мы должны развивать реальный сектор экономики… Мы посвящаем внимание теме занятости, возрождению промышленного производства, привлечению инвестиций, развитию экспорта. Эти меры позволили нам повлиять на экономический рост", - подчеркнул глава Кабмина.