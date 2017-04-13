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Главная » Страна » Пенсионный сбор с покупки валюты теперь платить не нужно

Пенсионный сбор с покупки валюты теперь платить не нужно

Пенсионный сбор с покупки валюты теперь платить не нужно
Фото: Forbes.ua

Правительство дает послабления на финансовом рынке

13.04.17 417
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В среду, 12 апреля, Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, из него были исключены нормы, предусматривающие уплату сбора на государственное пенсионное страхование при покупке физическими лицами иностранной валюты в наличной форме.

Отмечается, что пенсионный сбор при покупке иностранной валюты (ставка 2 %) уплачивали только физические лица, которые покупали валюту исключительно в наличной форме (кроме физических лиц, которые покупали иностранную валюту для погашения кредитов).

Напомним, Кабмин утвердил обновленный список товаров, которые нужно продавать с кассовым аппаратом.

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