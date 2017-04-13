Пенсионный сбор с покупки валюты теперь платить не нужно

В среду, 12 апреля, Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Так, из него были исключены нормы, предусматривающие уплату сбора на государственное пенсионное страхование при покупке физическими лицами иностранной валюты в наличной форме.
Отмечается, что пенсионный сбор при покупке иностранной валюты (ставка 2 %) уплачивали только физические лица, которые покупали валюту исключительно в наличной форме (кроме физических лиц, которые покупали иностранную валюту для погашения кредитов).
Напомним, Кабмин утвердил обновленный список товаров, которые нужно продавать с кассовым аппаратом.