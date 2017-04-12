На большинстве отремонтированных в прошлом году украинских дорог, есть дефекты

Об этом в среду, 12 апреля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"На 83 % объектов обнаружены дефекты. Только 23 объекта не имеют явных дефектов. Незначительные дефекты зафиксированы на 57 объектах, существенные дефекты - на 52 объектах. Наиболее распространенными дефектами после проведенных ремонтных работ являются разрушение и деформация на новом покрытии: выбоины, трещины, колейность, раскрытие стыков, проседание дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Группы мониторинга зафиксировали незаконченные ремонтные работы. Также причинами дефектов названы технические ошибки, использование неподходящих материалов или проведение работ в неподходящих погодных условиях.

"Ответственность за технические дефекты на 100 % несет подрядчик. Хочу подчеркнуть, что все дефекты, которые появляются после выполнения работ, должны быть устранены подрядчиками в рамках гарантии, в срок, мы им определили, - до конца мая", - подчеркнул глава Укравтодора Славомир Новак.

Напомним, Омелян будет следить онлайн за ремонтом дорог.