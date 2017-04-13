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Главная » Страна » Онищенко заявил, что он уже политический беженец

Онищенко заявил, что он уже политический беженец

Онищенко заявил, что он уже политический беженец
Александр Онищенко / Фото из открытых источников

Пока никаких подтверждений этому нет

13.04.17 240
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Народный депутат Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия, заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.

"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", - сказал он в комментарии Еспресо.TV. 

Однако пока никаких подтверждений этому, кроме заявлений самого Онищенко, нет.

Напомним, что 12 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании в Черногории участницы "газовых схем" Онищенко, которая покинула Украину в день первых задержаний 15 сентября 2016 года и была объявлена в международный розыск. 

Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. 

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