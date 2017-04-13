Онищенко заявил, что он уже политический беженец

Пока никаких подтверждений этому нет

Народный депутат Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия, заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.

"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", - сказал он в комментарии Еспресо.TV.

Однако пока никаких подтверждений этому, кроме заявлений самого Онищенко, нет.

Напомним, что 12 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании в Черногории участницы "газовых схем" Онищенко, которая покинула Украину в день первых задержаний 15 сентября 2016 года и была объявлена в международный розыск.

Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.